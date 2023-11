VIDÉO - Le Loto fête ses 90 ans : la petite histoire de son premier grand gagnant

À défaut de rendre riches tous ceux qui s'y aventurent, le loto suscite l'espoir. Et cela dure depuis plus de 90 ans et la création, le 22 juillet 1933, de la Loterie Nationale, héritière de la Loterie Royale de France, créée en 1776 et supprimée une première fois en 1836. Mais certains ont décroché bien plus que l'espoir, pour le meilleur ou pour le pire. Ce fut le cas du premier des grands gagnants, le 7 novembre 1933.

Ce jour-là, pour le premier tirage de ce qui s'appelle alors la "Loterie Nationale au profit des anciens combattants et des calamités agricoles", des milliers de personnes sont réunies au Trocadéro, à Paris, ou devant leur poste de TSF, l'ancêtre de la radio. Le numéro 18.414, série H, est tiré, pour le plus grand bonheur de... Paul Bonhoure.