VIDÉO - Ardèche : chaque été, cette petite commune fait payer l'eau (bien) plus cher

À Saint-Mélany (Ardèche), il y a un tarif d’été et un tarif d’hiver pour l'eau : comptez 2,31 euros le mètre cube en période estivale, contre 57 centimes tout le reste de l’année. Cela peut surprendre, mais dans cette petite commune des Cévennes ardéchoises, cela fait près d’un quart de siècle que ça dure ! "C'est une mesure qui incite les gens à moins consommer", explique Didier Piolat, le maire (SE) de Saint-Mélany, dans le reportage de TF1 visible en tête de cet article.

Avec une centaine d'habitants à l'année, mais cinq fois plus pendant l’été, ces tarifs saisonniers permettent de réguler le partage de la ressource. Car dans la région, l’eau ne coule pas à flots tous les étés, d’où la nécessité de l’utiliser avec parcimonie. Des problématiques auxquelles de plus en plus de communes ardéchoises doivent faire face.