Arrêtés municipaux insolites : dans ce village de l'Oise, merci de rester polis !

À Lhéraule, commune de 192 âmes, il n'y a aucun acte d'incivilité à déclarer. Il n'y a que de légères querelles de voisinage. "On est très accueillants, très polis, très gentils. On aime bien filer un coup de main aux voisins", "on est très polis à Lhéraule, c'est un apprentissage. Dès qu'ils sont petits, il faut qu'ils disent bonjour", lancent des habitants. Normal, ce n'est pas si évident pour tout le monde.

Il y a dix ans, le maire avait été contrarié par un habitant indélicat. Il avait alors immédiatement pris un arrêté rendant obligatoires les simples formules de courtoisie.