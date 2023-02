VIDÉO - Astrologie : les 18-24 ans y croient de plus en plus

Nous sommes nombreux à consulter notre horoscope chaque matin. Capricorne, bélier ou sagittaire, que vous réserve cette journée ? La promesse de l’astrologie : entrevoir ce que nous réserve l'avenir, et mieux se connaître. Loin des vieilles cartes de tarot, elle se pratique aujourd’hui sur Internet. On compte jusqu’à 12 millions de vues pour des comptes spécialisés sur Instagram et TikTok, et les nouveaux adeptes sont légion.