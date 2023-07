VIDÉO - Au cœur du plus grand rassemblement de 2CV au monde

Vu du ciel, on croirait survoler le plus grand camping du monde. Mais à y regarder de plus près, sur les images du 13H de TF1 visible en tête de cet article, ce ne sont pas des tentes. Ce sont en réalité des 2CV. Nous sommes à Delémont, en Suisse, sur une surface équivalente à 75 terrains de football. Pour le 24ème rassemblement mondial de 2CV, le temps semble s'être arrêté.

"Pour venir en deux-chevaux, il ne faut pas être pressé, parce que ça ne va quand même pas très vite", s'amuse un passionné face à notre caméra.