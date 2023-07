VIDÉO - "Aucun habitant ne peut nous joindre" : cette ville du Val-d'Oise est paralysée après les violences urbaines

À l'intérieur de la mairie, le feu a presque tout ravagé. Et la liste des services publics fermés est très longue, "comme l'état civil, le service de l'éducation, le programme de réussite éducative, le service logement... Les services de la Ville n'ont plus Internet, plus de téléphone, et aucun habitant ne peut nous joindre", énumère Nicolas Briard, directeur de la communication au sein de la municipalité.