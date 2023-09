VIDÉO - "C'est un piège" : un recours en justice déposé face aux couacs des péages sans barrière

Comme lui, beaucoup d'autres usagers dénoncent un piège. Un recours va donc être déposé contre ces autoroutes en péage flux libre par "40 millions d'automobilistes". "Soit on met en place ce dispositif dans toute la France, et tout le monde comprend, soit on ne le fait pas", justifie face à notre caméra Pierre Chasseray, le délégué général de l'association. "On ne peut pas avoir une autoroute qui ne fait pas comme les autres, parce que dans ces cas-là, c'est un piège pour les automobilistes", déclare-t-il.