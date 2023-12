VIDÉO - Avant les soldes, c’est déjà les soldes !

Vous aussi, vous êtes en ce moment inondés d'annonces promotionnelles, que vous recevez par e-mail ou par SMS ? Ces soldes avant les soldes sont des opérations de plus en plus courantes. Exemple à Dreux en Eure-et-Loir où s'est rendu une équipe du 13H de TF1.

Impossible de passer à côté. Moins 40%, moins 50%, ou un produit offert à partir de trois achetés. Les promotions sont déjà partout. Et pourtant, les soldes officielles n'ont pas encore commencé. C’est une occasion pour les bonnes affaires, à l'écart de la foule. "On a plus de choix dans les tailles", remarque une consommatrice.

Soldes officielles, le 10 janvier

Dans le magasin de vêtements pour enfants Sergent Major à Dreux (Eure-et-Loir), de petites étiquettes ont été apposées sur environ trois quarts des articles. "Tout ce qui va être en vert, ça va être tout ce qui est à moins 30 %, en rose a moins 40", explique Gwendoline Patte, responsable de la boutique. Cette dernière semble bien vide. C'est justement pour ça qu'on casse déjà les prix. "Cela permet aussi de faire de la place en magasin pour intégrer les nouvelles collections, de pouvoir continuer d'offrir des cadeaux entre les fêtes et puis de récompenser les clients", poursuit-elle dans la vidéo du 13 h de TF1 en tête de cet article.

Les rabais sont déjà alléchants, mais ils le seront davantage à partir de la période officielle des soldes, le 10 janvier. Vente privée, avant-première, vente privilège… Quels que soient leurs noms, il y a déjà de bonnes affaires pour le plus grand plaisir de certains clients. "Je ne connaissais pas du tout les ventes privées, c'est le vendeur qui m'en a informé", confie Nathan. Pour son costume de réveillon, il va économiser 30 %.

Les promotions avant les soldes, est-ce légal ? Oui, mais les magasins n'ont pas le droit de vendre à perte. Dans la plupart des enseignes, les ventes privées vont durer jusqu’au 9 janvier, veille des soldes.