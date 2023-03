VIDÉO - Baie de Somme : découvrez les "Saint-Bernard des mers"

Pas une seconde d'hésitation pour ce Terre-neuve de plus de 60 kilos, que l'on découvre dans le reportage de TF1 ci-dessus. Il se jette dans l'eau pour sauver une possible victime, et recommence l'exercice de secours sans relâche. Car ces chiens présentent toutes les qualités des sauveteurs en mer : "On les appelle les Saint-Bernard des mers", nous apprend Alain Level, président de l'Association des Chiens Sauveteurs de la Baie de Somme.