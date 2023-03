Blocages, manifestations : qui sont ces Français qui se mobilisent contre la réforme des retraites ?

Ils étaient plus d'un millier dans la capitale mardi soir, quelques centaines à Rennes. Les universités de Toulouse, Bordeaux et Aix-Marseille se sont aussi mises en grève dans la journée. "On trouve qu'on n'est plus trop dans une démocratie et que c'est un peu grave ce qui est en train de se passer", explique encore une étudiante.