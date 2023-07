VIDÉO - Bretagne : les habitants de l'île de Groix sont privés d'eau potable

Sur l'île de Groix, la consommation d'eau du robinet est interdite jusqu'à nouvel ordre. Depuis le jeudi 6 juillet, les habitants comme les vacanciers ne peuvent plus consommer l'eau de l'île bretonne. En cause : des taux de chlore bien supérieurs à la norme autorisée dans le château d'eau de la commune. Depuis, chacun s'organise pour avoir un stock suffisant de bouteilles d'eau.

Comme le montre le reportage en tête d'article, les touristes doivent dès leur arrivée se procurer des packs d'eau. C'est ce qu'ont dû faire Delphine et Aurélie. "C'est inattendu, mais nous sommes sur une île, donc on s'adapte", assure l'une d'elle. Malgré cette interdiction, l’eau du robinet peut toujours être utilisée pour se laver, faire le ménage et cuisiner.