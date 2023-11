Taxes d'habitation réclamées par erreur : la complexité de la plateforme "Gérer mes biens" pointée du doigt

Des milliers de contribuables, dont des enfants, ont reçu par erreur des avis de taxe d'habitation. Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire reconnaît un "bug" et promet que les erreurs vont La complexité de la plateforme "Gérer mes biens immobiliers" serait en cause, comme l'explique à TF1 une contrôleuse des finances publiques.

Depuis 2023, la taxe d'habitation n'existe plus pour les résidences principales. Pourtant, certains Français ont bien reçu un avis d'imposition par erreur. Il y a même des enfants qui ont reçu. Le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire a reconnu jeudi "un bug" dans les milliers de demandes erronées de taxes d'habitation sur des résidences secondaires, notamment à des mineurs, en assurant que cela sera corrigé automatiquement.

Mercredi, le syndicat national Solidaires Finances Publiques a mis en cause la campagne "Gérer mes biens immobiliers", en grande partie responsable selon lui de la hausse de "près de 70%" du nombre de taxes d'habitations secondaires réclamées par le fisc cette année, par rapport à l'an dernier. "Certaines familles ont vu arriver une taxe d’habitation secondaire au nom de leur fils ou fille, qu’il ou qu’elle soit âgée de 2 ans ou de 7 ans !", a assuré le syndicat dans un communiqué. Des propriétaires, de même source, auraient également reçu un avis de taxe d'habitation pour des éléments comme un balcon.

Une application "pas assez affinée"

Bruno Le Maire n'incrimine pas la plateforme 'Gérer mes biens immobiliers' mais parle effectivement d'un bug "parce que les déclarations sont arrivées par erreur", sans entrer davantage dans les détails quant aux responsabilités dans cette affaire. Ces contribuables, "en général, ont mis le nom de leurs enfants dans leurs déclarations, il y a eu sans doute un excès de bonne volonté de leur part", a avancé le ministre sur Franceinfo. "Certainement des erreurs ont été commises, mais en tout cas ce n'est pas celle de la plateforme", a-t-il insisté.

Selon lui, il s'agit "de quelques milliers" d'erreurs "sur plusieurs millions de déclarations". "La correction sera automatique, la direction générale des finances publiques va s’en charger, les contribuables n’ont rien à faire : quand il y a une erreur, c'est l'administration qui doit corriger, ce sera le cas", a-t-il affirmé.

Seulement, même les salariés des finances publiques de l'État admettent avoir du mal à suivre. Pour eux, la plateforme est trop complexe : "C'est l'application qui n'est pas assez affinée", pointe Isabelle Guilleux, contrôleuse des finances publiques, dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Par exemple, poursuit-elle, la plateforme "ne tient pas compte de l'âge des locataires". Ce qui aurait permis de voir qu'"un enfant de 2 ans ne pouvait pas avoir un logement." Elle déplore par ailleurs ne pas avoir la main pour régler les problèmes : "On a un autre logiciel et de plus, on ne doit faire la mise à jour que si le propriétaire nous le demande", dit-elle.

Au final, si vous n'avez qu'une résidence principale, vous avez donc compris : vous ne la payez pas ! Mais il y a encore quatre millions de foyers qui devront s'acquitter de la taxe d'habitation sur leur résidence secondaire. Pour les concernés, vous avez jusqu'au 15 décembre pour la payer.