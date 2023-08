VIDÉO - "C'est comme à l'époque" : épisode 2 de notre défi, de la Manche à l'Atlantique sans GPS

On reprend la voiture plus conventionnelle pour découvrir une cité perchée : Sainte-Suzanne-et-Chammes (Mayenne). Le village médiéval est réputé pour ses vieilles pierres et les moulins qui ont fait sa richesse. Il y a trois siècles, il en existait une vingtaine dans la ville. On termine le voyage comme on l'a commencé, en admirant tout ce que la nature peut nous offrir.