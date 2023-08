VIDÉO - "C'est une alliance en or !" : ils écument les plages avec un détecteur de métaux

Après plus d'une heure à balayer le sable avec son détecteur, et de nombreuses découvertes parfois insolites - un morceau de cuivre, une pièce de monnaie en franc, Frédéric est finalement récompensé de ses efforts. "C'est une alliance, elle est en or !", s’exclame-t-il, tout sourire. "Ça fait longtemps qu’elle a été perdue, au moins une dizaine d’années", poursuit ce passionné, qui dit ne pas chercher le profit avec cette activité.

Pour ne pas gêner les vacanciers, les deux amis vont dans des endroits peu fréquentés, tôt le matin, et parfois même la nuit. Les trouvailles du jour sont ajoutées aux autres découvertes et triées à la fin du mois. Une activité qu'il relaye régulièrement sur les réseaux sociaux, avec plus de 140.000 personnes qui suivent ses chasses aux trésors. Preuve qu'il est loin d'être le seul à conserver une âme d’enfant.