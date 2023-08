VIDÉO - "Ça pousse l'Église à se renouveler" : plus de 40.000 Français au Portugal pour la visite du pape aux JMJ

Ici, beaucoup de trentenaires ont posé des jours de congé, pour cette semaine de recueillement et de réflexion. "Ça pousse l'Eglise à cheminer, à se renouveler", estime l'un d'entre eux “On a ce côté foi et spirituel qui est hyper important et hyper intéressant. On a aussi ce côté festif qui nous permet aussi à côté de profiter de ses amis.”, s’exprime un autre participant.

L'Hexagone est le troisième pays le plus représenté après l'Italie et l'Espagne, avec 42.000 Français. C'est l'équivalent de la population de la ville d'Angoulême. Une école maternelle a alors été transformée en quartier général, pour traiter toutes les urgences des pèlerins Français. Une cellule de crise, pour gérer les papiers d'identité perdue, mais surtout pour gérer les accidents et les blessures, avec l'aide notamment d'un médecin et d'un psychologue. Ici, huit personnes sur dix sont bénévoles.