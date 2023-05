"Ça revient à la mode" : le retour en force du sac banane

C'est un sac qui a retrouvé une certaine allure. Longtemps boudé, le sac banane est à nouveau de sortie. Mais aujourd'hui, il ne se porte plus trop à la ceinture mais en bandoulière. "Ça me rappelle ma jeunesse. Ce sont des sacs qu'on portait quand on avait 20 ans, ça revient à la mode, c'est super !", nous dit en riant, dans le reportage du 20H de TF1, une mère de famille.