Camelots : leurs secrets pour vous faire acheter

Ils vous donnent la frite, vous cirent les pompes, vous massent, vous font rajeunir, mousser, vibrer... Dans l'une des plus anciennes foires du pays, à Lyon, on vient d'abord pour ça : le "show". Les visiteurs adorent en prendre plein les yeux d'autant plus que ça donne envie d'acheter. Mais justement, achète-t-on vraiment ? Selon ceux que nous avons croisés, ils achètent léger et font attention.