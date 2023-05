VIDÉO - Caméras, alarmes... Comment bien s'équiper (et à quel prix) pour protéger sa maison ?

Ce tout nouveau système d'alarme a été conçu par une jeune start-up française et se vend très bien. "À 90 ou 95%, les produits sont 'made in France'", nous précise Alexis Bidinot, fondateur de Qiara (alarmes et télésurveillance), dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article.

Le patron en était convaincu : il y avait une place à prendre sur ce marché, dominé par les deux géants historiques, Verisure et Homiris. "Ce qu'on veut, c'est casser un monopole, apporter de la transparence, une offre simple, des prix justes et faire ce qui a été fait sur d'autres marchés, comme les télécoms il y a 15 ou 20 ans", poursuit Alexis Bidinot.

Aujourd’hui, le marché français pèse près d’un milliard d’euros, mais son potentiel de croissance est énorme. La raison est simple : en France, seules 8% des habitations sont équipées d’un système de télésurveillance. Dès lors, si beaucoup de nouveaux acteurs arrivent sur le marché, "finalement, il y a tellement de personnes qui ne sont pas équipées que chacun va pouvoir y trouver la sécurité qui lui convient", résume Yann Rigot, responsable innovations, digital et performance commerciale chez Verisure (alarmes sur mesure).