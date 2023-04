VIDÉO - Caméras, application mobile... Face aux dégradations, la réponse de plusieurs villes

Les dépenses s'accumulent et pèsent de plus en plus lourd sur le budget de la municipalité. Alors, pour tenter de dissuader les auteurs de ces dégradations - souvent de jeunes mineurs du village et des alentours -, 48 caméras ont été installées, soit une caméra pour 100 habitants. Le coût annuel pour le renouvellement et l'entretien est de 50.000 euros.

"48 caméras, ça parait énorme. Pour donner un exemple, le contrat de maintenance est important : 13.000 euros, qui pourraient être investis pour les départs des classes vertes de nos enfants", poursuit Valérie Guido.