Cavaillon : après la fête foraine illégale organisée au cœur d'une cité, des CRS envoyés en renfort

"Je trouve qu'on a des gens très inventifs, mais honnêtement, je m'en passerais bien", a ajouté à ses côtés le maire LR de la ville, Gérard Daudet. Mais "on va faire en sorte que ça ne se reproduise plus", a-t-il poursuivi, assurant qu'il ne s'opposerait pas à l'organisation de tels événements dans la cité, pour autant que ce soit "dans la légalité". L'élu a précisé avoir porté plainte pour mise en danger d'autrui et occupation illégale de l'espace public. "Si c'était vraiment un fait avéré pour faire plaisir aux habitants du quartier pourquoi pas mais dans ce cas il faut que ça soit fait légalement. Le tout, c'est qu'on sache, qui, comment et pourquoi", a-t-il insisté, évoquant notamment les risques pour les enfants d'une piscine sans mesures de sécurité adéquates.

Les bailleurs sociaux ont quant à eux déposé plainte pour le vol d'eau et d'électricité utilisées pour ces installations.