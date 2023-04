VIDÉO - Ces élèves apprennent à devenir croupiers

Au casino, et notamment à celui d'Enghien-les-Bains (Val-d’Oise), où le 13H de TF1 s'est rendu, il y a les machines à sous lumineuses et attirantes qui vous font gagner parfois ou perdre souvent. Autour des tables de jeux, il y a les croupiers qui manient les jetons et les cartes avec une incroyable dextérité. De quoi susciter la fascination, voire l’admiration.

"Ça m'impressionne de les voir manipuler les cartes aussi vite", réagit une femme dans le reportage visible en tête de cet article. "C'est un vrai spectacle", ajoute un autre.