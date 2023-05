VIDÉO - Marseille : la guerre au stationnement "à cheval" est déclarée

En cause, le stationnement à cheval des voitures, jusqu'ici autorisé dans certaines rues et désormais banni dans de nombreux quartiers grâce à des poteaux qui empêchent les véhicules de se garer. "On va supprimer 1300 places. On souhaite faire reculer la place de la voiture en ville et promouvoir les autres modes de déplacement", détaille Audrey Gatian, adjointe au maire de Marseille en charge de la politique de la ville et des mobilités.

Comme Paris, Nantes ou encore Vannes, la ville de Marseille fait la guerre aux automobilistes. À quelques minutes près, Marie-Christine échappe à la fourrière, mais pas à l'amende. Elle explique se sentir traquée par les autorités.