VIDÉO - "Je peux enfin aller où je veux" : cette jeune fille de 17 ans a déjà obtenu son permis de conduire

Il s’agit de l’une des grandes nouveautés de l'année 2024 en France : plus besoin d'être majeur pour passer le permis, il est désormais accessible dès 17 ans. Les candidats sont très nombreux, et certains ont même déjà obtenu le précieux sésame. Une équipe du 20H de TF1 a embarqué dans la voiture d'une de ces nouvelles conductrices.

"Ça fait quelques jours que je conduis déjà !", se réjouit Cassidy. Elle est l’une des premières en France à pouvoir prendre le volant, à seulement 17 ans. "Quand j’ai su ça, j’étais trop contente. Je me disais : 'vivement que le 1er janvier passe pour que je puisse conduire !' Et ça y est, c’est bon", poursuit-elle face à la caméra du 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article. La jeune femme a passé l'épreuve pratique du permis le mois dernier, après avoir été en conduite accompagnée pendant deux ans.

Depuis quelques jours, elle goûte enfin à la liberté. "Je peux enfin aller où je veux. Hier, j’ai ramené des copains pour que les parents ne s’embêtent pas à les ramener", se félicite-t-elle. Toutefois, après une semaine au volant, elle manque encore d’expérience. "Je sais que sur la quatre voies, je ne suis pas encore très sereine. Je suis un peu stressée, parce qu’il y a la vitesse, les camions…"

Ruée sur les inscriptions pour passer le permis

Ce permis à 17 ans attire les candidats. Maëly a 16 ans et se rend une fois par semaine à l’auto-école. Son objectif : passer le permis dans les prochains mois. "C’est plus facile de se déplacer en voiture comme j’habite à la campagne et qu’il n’y a pas de transports en commun. Et je ne peux pas toujours demander à mes parents de m'emmener, comme ils travaillent beaucoup", explique la jeune femme.

Pour avoir ce permis, encore faut-il avoir une place pour passer l’examen. Dans son auto-école, le délai est de trois mois pour avoir un créneau disponible. "Tous les lundis, on doit se connecter sur la plateforme "Rdv permis", et à 14h pile, les places sont disponibles. À 14h03, on n’en a plus pour le mois qui arrive. Là, pour janvier, tout est complet", indique une monitrice de l’auto-école. Chaque année, plus d’un million de personnes passent le permis de conduire. En 2024, avec le permis dès 17 ans, il pourrait y avoir 200.000 candidats supplémentaires.