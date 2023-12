VIDÉO - Champagne ! Une photo inédite de la Veuve Clicquot découverte chez un brocanteur

Un chineur passionné a récemment fait authentifier un cliché de la Veuve Clicquot. Il s'agit seulement de la deuxième photographie connue de cette femme, qui fut la première à diriger une entreprise de production de champagne, au XIXᵉ siècle. Le 13H de TF1 vous raconte l'histoire de cette trouvaille.

Il n'imaginait certainement pas faire une telle découverte. Philippe Robiaud a une passion : chiner dans les brocantes. Entre petits trésors et grandes trouvailles, une pièce de sa collection a retenu l'attention de son épouse, Frédérique. C'est elle qui a identifié une femme au sourire fermé, entourée de sa famille, sur une mystérieuse et ancienne photographie.

"Je l'ai trouvée il y a peut-être quarante ans, à la braderie de Lille, raconte le retraité. Elle était dans un tas de photos sur le trottoir, mais je l'avais complètement oubliée, elle est restée là pendant des années..." Il ne se doutait pas que la vieille dame immortalisée sur cette image n'est autre que la Veuve Clicquot, qui a dirigé au XIXᵉ siècle la maison de champagne du même nom.

Une des premières entrepreneuses françaises

Jusqu'ici, seule une seule et unique photographie de l'entrepreneuse, la première femme à diriger une maison de production de champagne, était connue par les spécialistes. Mais le cliché retrouvé chez Philippe Robiaud a bel et bien été authentifié par des experts. L'analyse a aussi été confortée par la lecture d'un livre sur le sujet. "Je me suis dit que cette photo ne pouvait pas rester inconnue, elle méritait de revenir à sa terre d'origine", poursuit le passionné, dans le reportage du 13H de TF1 à retrouver en tête de cet article.

À Reims (Marne), Barbe Nicole Ponsardin, son nom de jeune fille, avait hérité au milieu de la gestion de l'entreprise champenoise en 1805, à la mort de son mari. C'est elle, alors, qui gère l'ensemble des affaires de la famille. "À une époque où les femmes étaient exclues des affaires, elle osa prendre la direction de l'entreprise fondée par son beau-père en 1772, une fonction qu'elle exerça avec passion et détermination", indique ainsi le site officiel de ce champagne, devenu célèbre dans le monde entier.

Cette deuxième photo en famille découverte par Philippe va-t-elle être rachetée par Veuve Clicquot ? Et si oui, à quel prix ? Si la direction confirme que la question "est étudiée", aucun montant n'a pour le moment filtré. On sait juste que l'expression "paiement en liquide" prend ici tout son sens. Si le brocanteur et la maison de champagne font affaire, il y aura sûrement quelques bulles dans une transaction... dont il faudra profiter avec modération.