VIDÉO - Changement d'heure : c'est ici qu'ils décident de l'heure légale française

Savez-vous que c'est entre les murs de ce bâtiment qu'on fabrique le temps ? Au cœur de salles sécurisées, et dans un dédale de fils et d'horloges ultra précises, Michèle Abgrall et son équipe scrutent le temps qui passe. L'Observatoire de Paris est responsable de l'heure légale française. Et en ce moment, ils ont un grand projet, celui de redéfinir la "seconde" avec davantage de précision.