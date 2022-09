Qualité de vie, logement, travail : opération séduction dans le Limousin

Limoges, 150.000 habitants, ne manque pas d'atouts. Pourtant, dans certains secteurs, difficile de trouver du personnel. Depuis des mois, Franck Béchet, restaurateur, recherche en vain un serveur. Il a dû revoir ses exigences à la baisse. "On a même diminué l'expérience, puisque au départ, on mettait trois années d'expérience. Maintenant, on n'en met plus qu'une seule", explique-t-il.

Trouver du personnel qualifié s'avère encore plus difficile pour ce fabricant de matériel chirurgical, qui emploie 230 personnes et réalise une vingtaine de recrutements par an. Alors, l'entreprise va chercher les candidats partout en France. "On propose un accompagnement sur son installation immobilière, aussi l'accompagnement de son conjoint, de ses enfants, pour lui permettre de s'installer au mieux dans notre région", précise Aurélie Masurel, responsable des ressources humaines.