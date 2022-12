VIDÉO - Cinq mois après l'incendie près de la dune du Pilat, les premières images de la réouverture

L’accès à la plage de Petit-Nice étant à nouveau autorisé, tous ceux qui y avaient leurs habitudes de promenade reviennent. "Il y a énormément d'arbres qui ont été perdus, énormément de vie, de souvenirs. Ce n'est pas l'âme d'ici. L'âme, ici, c'est la forêt et l'océan. Aujourd'hui, on n'a plus que l'océan", confie un promeneur. "Il faudra du temps pour retrouver un beau paysage comme avant", déplore une autre.

Du temps, le camping des Flots Bleus ne veut pas en perdre. Franck Couderc, qui avait accueilli Franck Dubosc pour la trilogie Camping, pense désormais à la reconstruction. Les nouvelles structures doivent être installées dès le début du mois de janvier 2023. "On va ouvrir à 60% je pense, en avril. On doit recevoir [prochainement] des tentes-lodges", assure-t-il dans ce reportage du 20H de TF1 en tête d'article. Le camping devrait retrouver toute sa capacité d’accueil pour l’été prochain, mais quand on voit ce qu'il reste encore à faire, on devine vite que le chantier sera colossal.