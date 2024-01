VIDÉO - Crise agricole : des actions coup de poing contre la grande distribution et les industriels

Du nord au sud du pays, on comptait ce lundi une cinquantaine de points de blocage. Les agriculteurs en colère ont bloqué des autoroutes, mais ont aussi coupé les accès de grandes surfaces ou de centrales d’achat.

La cible était toute choisie, juste devant l'entrepôt d’une grande surface du Gard. "On vient dire à Auchan et à toute la grande distribution que maintenant les portes sont fermées", explique Anthony Bafoil, un manifestant, dans le reportage du 20H de TF1 à retrouver en tête de cet article. Pour ce viticulteur gardois, "il faudra qu'ils se mettent autour de la table, et qu'ils pensent vraiment que l'agriculture, c'est important, et que les marges, ce n'est pas seulement pour leurs poches".

120 maires du Gard au soutien

Plus tôt dans la journée, 120 maires du même département étaient venus afficher leur soutien sur un barrage érigé par les agriculteurs sur l'autoroute A9. "Il s’agit d’un enjeu vital pour la France, pour notre pays, pour notre région, pour notre territoire, un enjeu vital pour les agriculteurs, dont beaucoup sont en train de crever tout simplement", déclarait notamment Christophe Rivenq, premier adjoint (LR) de la mairie d'Alès.

Blocage d'une usine Lactalis

Dans la Manche, devant une usine Lactalis, le géant français du lait, des agriculteurs de la région ont installé un barrage filtrant. Un camion est bloqué et inspecté, tandis que son chauffeur est interrogé. L'engin transporte des cartons pour Lactalis, et n'ira donc pas plus loin. "Par principe, on le bloque, rien ne rentre à l'usine", lance Alexis, un producteur de lait du département qui organise le barrage. Certains mois, nous explique-t-il, il ne peut pas se rémunérer, faute de marge suffisante.

Ce lundi soir dans le Calvados, les blocages continuent. Devant un entrepôt Leclerc, chaque camion est inspecté. Les agriculteurs, qui scrutent les produits transportés, comptent maintenir le barrage filtrant pour une durée encore indéterminée.