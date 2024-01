VIDÉO - Colère des agriculteurs : taxes, pesticides, jachère... sur quoi le gouvernement peut-il agir ?

La colère agricole gronde dans toute l'Europe, en témoigne le rassemblement symbolique, ce mardi, devant le Parlement de Bruxelles. En France, quelle réponse l'État peut-il apporter ? Quelles sont les marges de manœuvre du gouvernement ? Taxes sur les carburants, pesticides... le 13H de TF1 fait le point à partir des principales revendications du monde agricole.

C'est la première opération d'envergure dans le Grand Est. Depuis ce matin, l'autoroute A4 entre Paris et Strasbourg est occupée à Manheulles près de Verdun. Ici aussi, les revendications sont nombreuses. L'une d'entre elles revient systématiquement : la réduction des taxes, à commencer par le gasoil non-routier. "Les taxes du gasoil, c'est fait pour payer les routes, nous, on roule dans les champs on n'a pas besoin de payer de taxe, donc pas de taxe sur les produits pétroliers", insiste un agriculteur.

Actuellement, ce carburant utilisé par les tracteurs est moins taxé que le gasoil classique. Mais cet avantage fiscal va prendre fin en 2030. L'État peut bien revoir leur calendrier, sauf que les aides publiques sont strictement encadrées par Bruxelles.

Nous ne pouvons plus continuer à faire semblant que la guerre en Ukraine n'a pas changé la donne. Irène Tolleret, députée européenne (Renaissance)

Autre revendication : les agriculteurs réclament moins de normes."On essaie d'être le plus productif et on nous met des bâtons dans les roues," estime un agriculteur. Les réglementations sur les pesticides sont pointées du doigt. Mais que peut faire l’État ? Les produits autorisés sont décidés au niveau européen, mais chaque pays peut être plus restrictif. La France, par exemple, interdit tous les néonicotinoïdes. Elle est la seule en Europe. Selon une ONG, l'Union Européenne autorise 440 substances chimiques, tandis que l'Hexagone n'en autorise que 283.

Les agriculteurs souhaitent également diminuer la jachère. Pour éviter la surproduction et favoriser la biodiversité, Bruxelles impose 4% de terres au repos chaque année. Or, la production de blé est insuffisante. C'est que soutien Irène Tolleret, députée européenne (Renaissance) : "Nous ne pouvons plus continuer à faire semblant que la guerre en Ukraine n'a pas changé la donne. Il y a certaines matières qui manquent en Europe. Nous avons besoin de produire plus." Le gouvernement continue de consulter les associations agricoles. Des réponses sont attendues d'ici à la fin de la semaine.