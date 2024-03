VIDÉO - Collecte des Restos du Cœur : les Français font le plein de générosité ce weekend

Les Restos du Cœur ont lancé une grande collecte nationale ce vendredi. Pendant tout le week-end, les bénévoles de l'association vous attendent dans les supermarchés de France. Cette année encore, les Français ont été solidaires et généreux, a constaté TF1.

Dans la plupart des centres commerciaux de France, les bénévoles des Restos du Cœur vous attendent. Comme chaque année, ils ont besoin de pâte, riz, conserves de légumes, tout ce qui est non périssable, avec cette année 2024, une demande particulière : ils demandent en priorité des petits formats, car il y a de plus en plus de besoins pour des personnes seules, les étudiants comme les retraités.

Les Restos du Cœur ont démarré ce vendredi leur collecte annuelle de dons alimentaires auprès du grand public, d'une importance "capitale" pour le fonctionnement de l'association. Durant tout le weekend, 80.000 bénévoles seront présents dans 7.500 supermarchés. L'objectif de l'association est de récolter 9.000 tonnes de denrées.

"Je crois que c'est pire pour certains"

Même en période d'inflation, les Français répondent présent à l'appel de Coluche. "Je crois que c'est pire pour certains, donc autant leur donner", témoigne un homme dans le reportage de TF1 ci-dessus. Chacun le fait à sa manière. Les bénévoles ont même parfois de belles surprises : il y a des gens qui donnent seulement un paquet de pâtes, et d'autres qui remplissent des caddies. Certains donateurs ont eux-mêmes vécu des fins de mois difficiles, et d'autres se mettent à la place de ceux qui le vivent.

Les Restos sont toujours aussi populaires, et pourtant, tout le monde rêve de les voir fermer un jour, faute de clients dans le besoin. "Il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui, il n'est pas normal que les gens aient faim", estime une dame, paraphrasant presque la chanson des Enfoirés, écrite par Jean-Jacques Goldman en 1986. Malheureusement, plus que jamais cette année, les Restos du Cœur comptent sur nous tous.