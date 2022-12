Collecte nationale d'armes : l'arsenal des Français recèle des surprises

À Quimper, un habitant avait même apporté innocemment une grenade, provoquant l'évacuation du point de collecte, avant que les démineurs n'interviennent. Les souvenirs de la Seconde guerre mondiale sont les plus fréquents, avec une prédilection particulière pour le fusil-mitrailleur britannique Sten ou, plus rare, une dague d'officier allemand. Des armes plus insolites apparaissent aussi, comme des cannes-fusil, ou un "vélodog", un petit calibre de la fin du XIXᵉ siècle, conçue pour que les facteurs puissent se défendre contre les chiens errants. Les armes rares de ce type éviteront pour certaines la destruction programmée de l'arsenal collecté, pour finir au musée.