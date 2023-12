VIDÉO - Comment affronter les excès des fêtes

Cette année, le froid n'est pas un prétexte pour ne pas sortir et faire un peu d'exercice. À Courseulles-sur-Mer, dans le Calvados, les habitants en profitent pour éliminer quelques éventuels excès.

Il y a des moments comme ça où la tentation est trop forte. Les fromages, les bûches, et tous ces mets qui s'invitent sur nos tables lors du réveillon. Après ça, mieux vaut miser sur la légèreté. Une habitante raconte à notre équipe comme elle gère les excès : " On a fait la fête avant, et pour l'instant, on est entre les deux. On fait attention". Autrement dit, elle fait le plein de fruits et légumes avant le prochain réveillon. Et elle n'est pas la seule. La preuve sur un marché, moins de monde chez le fromager que chez le primeur.

Pas question de se priver

Le marathon des fêtes, c'est aussi l'occasion de se dépenser. "C'est une façon de se motiver, se dire un petit peu trop d'excès pendant les repas de fêtes, alors ce matin, j'y vais, je me lance", confie un coureur sur la plage de Courseulles-sur-Mer, dans le Calvados. Courir, pédaler, ou simplement marcher, "ça permet de digérer", sourit une passante.

Pas d’inquiétude, même après un gros repas, pas question de se priver. Il faut bien s'hydrater avec 1,5 litre d'eau par jour, et écouter sa faim. C'est aussi valable les autres jours de l'année. "Il faut vivre, c'est la bonne conclusion", renchérit un autre passant dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article.