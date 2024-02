VIDÉO - Comment les maisons de retraite ont-elles évolué de Louis XIV à aujourd'hui ?

À l'occasion de la sortie du film "Maisons de retraite 2", on revient dans "Bonjour ! La Matinale TF1" sur l'origine de ces établissements. Comment ont-ils évolué de Louis XIV à aujourd'hui ?

Les ancêtres des maisons de retraites ont été créés à l'époque de Louis XIV. Il s'agissait de sortes d'hôpitaux généraux destinés à cacher les personnes âgées. Les congrégations religieuses ont ensuite créé des hospices. Un tournant intervient en 1975, quand une loi donne dix ans au service public pour transformer les hospices en maison de retraite.

