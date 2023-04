VIDÉO - Complément de revenu : ces Français qui accueillent un panneau publicitaire chez eux

Il représente surtout un complément de revenus de plusieurs centaines d’euros par an, nous dit-il sans en dévoiler le montant exact. "Ça permet de faire un plus. Par les temps qui courent, ce n’est pas négligeable. Ne serait-ce que pour faire plaisir aux enfants et quelques loisirs", explique-t-il.

Avec l’inflation, de plus en plus de candidats souhaitent faire installer ces panneaux sur leur terrain. Un particulier peut espérer toucher entre 200 et 6.000 euros par an et par panneau. Une rémunération qui dépend de son emplacement, de sa visibilité, mais surtout du nombre de personnes qui passent devant chaque jour.