VIDÉO - Congélation d'ovocytes : la demande explose, les délais d'attente s'allongent

Les autorités ont sous-estimé la demande. Alors que les femmes choisissent de faire des enfants de plus en plus tard, la loi s'est adaptée et autorise depuis deux ans la congélation des ovocytes. Les centres qui le permettent sont cependant totalement saturés. En 2022, 1128 femmes en ont bénéficié. Mais pour accéder à la procédure, le temps d'attente est d'un an et demi et les demandes sont presque 10 fois plus nombreuses.