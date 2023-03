Connexion internet : quand les villages s'équipent plus vite que les villes

Un groupe apprend à acheter des billets de train. Depuis une dizaine d'années, les seniors ont droit à des cours d'informatique pour 30 euros par an. Les appels en visio, les mails, et même le graphisme, n'ont par exemple plus de secrets pour Anne-Marie, 75 ans. Il y a 20 ans, Bras-sur-Meuse a tout misé sur le développement d'Internet. Aujourd'hui, tout le monde est relié à la fibre, même les radiateurs sont en réseau.