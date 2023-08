VIDÉO - Côte basque : attention aux risques d'éboulement sur les plages

En décembre 2020 et octobre 2022, d'importants effondrements ont eu lieu sur ce site. À chaque fois, heureusement, sans faire de blessés, mais pour la mairie, la crainte grandit. Depuis le début de l'été, de nouveaux affichages, plus pédagogiques, ont été déployés. "On essaie de sensibiliser les gens. On peut encore se balader sur la plage, mais pas tout le temps, et pas n'importe où", explique Emmanuel Alzuri, le maire (SE) de Bidart. "Une toute petite pierre tombée de 20 mètres ou 60 mètres de haut peut faire très mal", poursuit-il dans la vidéo en tête de cet article.

Un danger que certains semblent totalement ignorés sur cette plage : "À première vue, on ne pense pas que cela peut s'écrouler." ; "Comme on n'est pas d'ici, on ne sait pas si c'est dangereux ou pas."