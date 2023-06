VIDÉO - Côtes-d'Armor, Pas-de-Calais... Les requins s'invitent sur les côtes de France

Des requins, on en voit de plus en plus sur les côtes de France. Autre exemple : au large de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, dimanche 25 juin. La mer était alors d'huile et des plaisanciers ont filmé un requin pèlerin. Ils ont d'abord vu un aileron avant de découvrir le squale, long de 5 mètres. Guillaume Laurent était sur son bateau, et se souvient de la scène : "C'est beau. Il n'était pas agressif." À ce moment-là, des plongeurs étaient aussi sur place. Ils ont saisi leur caméra pour filmer l'animal.