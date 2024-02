VIDÉO - Taux préférentiels, dettes rééchelonnées... De nouvelles solutions pour les agriculteurs en difficulté

Face à la colère des agriculteurs, le ministre de l’Économie a reçu mardi 27 février des représentants des banques. Les établissements bancaires vont faire plusieurs gestes en faveur des agriculteurs. Chaque exploitation française est endettée à hauteur de 200.000 euros.

Pendant sept ans, Fabien Dajean, éleveur caprin et secrétaire général des Jeunes Agriculteurs de Tarn-et-Garonne, avait un projet : moderniser sa ferme, faire des fromages et de la vente directe. Chaque année, il demandait un prêt à sa banque et chaque année, des refus. Son dossier n’est pas assez solide. "On me demandait de faire du chiffre, mais sans me donner les moyens de pouvoir le faire. Ça m'a refroidi et ça a fini par me dégoûter du projet".

On arrive à payer les factures, et puis en dernier, on essaye de se payer nous. Un demi-smic, et encore, quand on peut" Fabien, agriculteur

Fabien le sait, son dossier fait peur aux banques, car il n’a pas ou très peu de trésorerie. Il a déjà un emprunt de 80.000 euros à rembourser. Ajoutez à cela des paiements et des subventions qui arrivent trop souvent en retard. "La trésorerie à la fin du mois, c'est compliqué. On arrive à payer les factures, et puis en dernier, on essaye de se payer nous. Un demi-smic, et encore, quand on peut".

Les banques pourraient-elles faire mieux, être plus conciliantes ? Le ministre de l’Économie en est convaincu.

Après un échange à Bercy avec le secteur bancaire, ce mardi 27 février, voilà ce qu'il a obtenu : pour les exploitations en grande difficulté, il y a possibilité de différer d’un an les paiements des crédits, puis de rééchelonner la dette sur trois ans. Et s'il faut renflouer les caisses, les banques sont sommées de proposer des prêts à taux préférentiel entre zéro et 2,5%, contre 5% aujourd’hui. Retrouvez les détails des explications dans la vidéo en tête de cet article.