VIDÉO - Protoxyde d'azote : dans cette commune d'Indre-et-Loire, on retrouve chaque jour des bonbonnes

Pour autant, la consommation de ce psychotrope crée une forte dépendance et ses effets sont dévastateurs. "Ça vient toucher essentiellement la moelle épinière et c'est une zone clé pour l'équilibre et la sensibilité", explique le Dr Thierry Gendre, neurologue à l'Hôpital Henri Mondor. "Ça a un effet toxique pour les nerfs, donc on observe des patients qui ont des difficultés pour bouger les pieds ou les relever. Et parfois, ça vient même toucher la myéline au niveau du cerveau, avec des patients qui ont des troubles de la mémoire ou des hallucinations", poursuit-il.

"Comme le mésusage est en forte augmentation, on risque d'avoir de plus en plus de jeunes qui consultent et gardent des séquelles de l'utilisation de ce produit-là", avait-il déjà averti dans un précédent reportage.