VIDÉO - De Batman à Arsène Lupin, des escapes games toujours plus fous

Pour en arriver là, il a fallu pas moins de dix concepteurs. Ces passionnés ont mis en place le scénario parfait avec une feuille de route inédite : ne se fixer aucune limite. Pour donner vie au scénario, on mise de plus en plus sur des décors réalistes conçus sur mesure. Le coût total du projet s'élève à plusieurs millions d'euros, contre quelques dizaines de milliers pour les premiers escapes games. À ce prix-là, aucun détail n'est négligé.