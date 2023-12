VIDÉO - De la simple carte au SMS : souhaiter ses vœux, une tradition qui a traversé les âges

Échanger ses vœux pour la nouvelle année est une tradition vieille de 500 ans. TF1 a plongé dans les archives. Et a constaté que les méthodes ont bien changé.

En fouillant dans les archives, il nous est apparu qu'écrire ses vœux ne date pas d'hier : la tradition persiste depuis 500 ans, avec d'abord les incontournables. Qu'ils soient formulés en noir et blanc, ou bien en couleur, les vœux sont à la fois intemporels et témoins de leur temps. Les cartes de 1915, par exemple, s'adressaient souvent aux Poilus. Et en janvier 1969, les vœux traduisaient les rêves de l'époque. Ce qui nous permet de constater au passage que, oui, parfois, les vœux se réalisent.

Il y a des vœux en musique, et il y en a d'autres ironiques. Souvent, ils sont les témoins d'avancées technologiques, comme les premiers vœux téléphoniques. Viendront ensuite les vœux électroniques un siècle plus tard avec les "textos". Les SMS envoyés par millions puis les cartes virtuelles au début des années 2000. Si vous voulez faire mouche, cherchez le bon adjectif et la bonne formule.