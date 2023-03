VIDÉO - De Rennes à Lyon : les images des blocages contre la réforme des retraites

À l'est du pays, en Moselle, c'est une opération "péage gratuit" qui est improvisée ici à Saint-Avold. Elle est moins gênante pour les usagers même si l'autoroute est bloquée par une autre action entre Reims (Marne) et Charleville-Mézières (Ardennes). À Rennes, on croyait que le calme était revenu ce mardi matin, jusqu'à cette barricade devant un dépôt de bus. Les usagers doivent prendre leur mal en patience. La nuit a été agitée avec un cortège de 300 à 400 personnes et une dizaine d'interpellations pour des feux de poubelles. Une trentaine d'actions similaires ont été recensées dans l'Hexagone durant la nuit.