VIDÉO - Débroussaillage obligatoire : propriétaires, connaissez-vous les règles ?

Dans la commune, des incendies se sont déjà déclarés l’année dernière. "C’est un feu qui a progressé très rapidement, qui aurait pu être beaucoup moins virulent si le sous-bois avait été débroussaillé", estime le commandant Jean-Christophe Demarte, de la compagnie de sapeurs-pompiers de Grasse (Alpes-Maritimes), SDIS 06.

Avec la sécheresse, si les terrains ne sont pas correctement débroussaillés, les pompiers craignent de ne plus pouvoir aider tout le monde. "Une habitation qui est débroussaillée, un camion suffira à la défendre. Si elle n’est pas débroussaillée, c’est un groupe peut-être qu’il faudra mettre de plus, et on va arriver à un moment à un point de rupture en termes de matériel et de personnel. On ne pourra plus défendre toutes les habitations", prévient le commandant Jean-Christophe Demarte.