VIDÉO - Denier du culte en baisse : l'Église lance une campagne d'appel aux dons inédite

L'Église catholique profite des fêtes de Noël pour lancer une campagne d'appel aux dons inédite. Il faut dire que le denier du culte est en forte baisse ces dernières années, ce qui met en péril son fonctionnement. L'épiscopat estime avoir perdu 50.000 donateurs en seulement un an.

En cette veille de Noël, le Père Bertrand Auville ouvre grand les portes de son église du Plessis-Robinson pour y laisser entrer l'esprit de charité. Tout est prêt pour la quête. "Il y a la possibilité de donner 2, 5, 10, 15, 20 ou 50 euros. Et puis vous pouvez mettre votre carte bancaire en sans contact. Nul ne peut y échapper", ironise-t-il dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Ce n'est pas le salaire d'un prêtre qui coûte cher : 900 euros par mois environ, mais bien les actions caritatives ou l'entretien des bâtiments. "Mes paroissiens vous diront que je fais des appels réguliers pour le denier du culte. En fait, je n'ai pas de gêne à solliciter de l'argent pour le bien commun", explique-t-il. Du côté des généreux donateurs, c'est la compréhension qui domine. "Si on veut faire vivre notre Église, pour que les prêtres soient présents, pour l'électricité qui a bien augmenté", estime l'un d'eux. "Je ne donne pas énormément. Je donne par rapport à ce que moi, je peux donner. Ça fait partie de ma mission", renchérit une mère de famille.

Ce n'est d'ailleurs pas le montant de la quête qui baisse, mais bien le denier, cette contribution financière versée par les catholiques. "J'ai une toute petite retraite, donc j'ai diminué aussi mon denier du culte. Et je connais assez bien les paroissiens, eux aussi ont un peu diminué, parce qu'on n'y arrive plus", reconnaît une paroissienne. Or, depuis 1905 et la séparation des cultes et de l'État, l'Église ne vit que des dons. "On ne peut compter que sur la générosité des gens, et ils sont généreux, effectivement. Mais on se rend compte qu'on a perdu 5. 000 donateurs puisque probablement dans la jeune génération, ils ne connaissent pas forcément bien le denier", analyse Sophie Daugérias, secrétaire générale adjointe de la conférence des évêques de France.

L'Église lance ainsi ce dimanche 24 décembre, pour la première fois de son histoire, une campagne d'appel aux dons. Sur 5,5 millions de catholiques, seuls 15% donnent au denier du culte, alors que depuis deux ans, le don aux églises donne droit à un abattement fiscal de 75%.