VIDÉO - Des milliers de litres de vin déversés : pourquoi les vignerons français sont en colère

"Au début, on leur demande de faire demi-tour. Et puis c'est la colère qui est montée, et du vin qui a été déversé. C'est pour arrêter tout ce cheminement de vin qui monte à pas cher et qui fait monter nos prix et nous empêche de vendre nos vins", justifie Frédéric Rouanet, président du syndicat des vignerons de l'Aude.

Selon lui, les négociants jouent de la concurrence étrangère, notamment espagnole, pour tirer les prix vers le bas. "Depuis l'inflation, tous les produits ont augmenté, sauf le vin. On a des charges qui ont explosé et un prix du vin qui a malheureusement baissé. On est donc pris dans un étau où, pour trouver des revenus, c'est plus que complexe", poursuit-il.