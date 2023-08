VIDÉO - "Pas de loyer à payer" : pour des vacances moins chères, ces Français échangent leurs maisons

Arrivés à Angers, dimanche après-midi, les Lehobey ont pu découvrir les petites surprises laissées par les Osbert. Pour eux, l'échange de maison est plus confortable et promet même des vacances inattendues. "On ne sait jamais sur quelle maison on va tomber (...), et on sait que de toute façon, on aura le confort d'une maison", affirme Marie Lehobey, mère de famille.