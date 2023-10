VIDÉO - "Une chance inouïe" : les centres de santé, un remède miracle pour les déserts médicaux

Médecin généraliste, le docteur Romaric Culot n'a pas hésité à quitter la Picardie pour s'installer à Ploërdut. "Quand j'ai vu les locaux, je me suis dit : 'Wahou'", témoigne le praticien, qui met en avant la qualité de l'offre de soins. Les médecins n'ont pas d'avantages particuliers, si ce n'est un loyer assez faible, 120 euros par mois en moyenne. Mais ce qui les a tous convaincus, c'est le cadre et l'ambiance de travail. "On est plusieurs, on peut travailler ensemble, c'est toujours mieux", souligne la docteure Violeta Luca, elle aussi médecin généraliste.