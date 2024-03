VIDÉO - Discrimination capillaire : l'exemple d'Abou, contraint de "se travestir" pour travailler

L'Assemblée nationale va se pencher ce mercredi 20 mars sur une proposition de loi contre la "discrimination capillaire". Le but : empêcher des employeurs de contraindre leurs salariés à se défriser les cheveux ou à dissimuler leurs coupes afro. Le 20H de TF1 a rencontré un salarié victime de ce préjudice.

Une chevelure qui sort de l'ordinaire, est-ce toujours synonyme de discrimination ? Une rousse s'en défend : "au contraire, on m'admire toujours", lance-t-elle. Une jeune fille se veut plus catégorique : "sur des couleurs un peu extravagantes qui seraient un peu flashy, je pense qu'en effet, ça peut déranger sur le marché du travail." Au point d'être sanctionné ?

C'est l'expérience douloureuse subie par Abou Traoré. En onze ans de carrière chez Air France, cet ancien steward n'a jamais pu porter ses cheveux au naturel avec ses locks. "Ça se passe de commentaires. C'est une perruque. Il a fallu en arriver là", admet-il dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article, alors qu'il montre une photo.

Pour pouvoir exercer son métier, Abou Traoré était soumis au code vestimentaire du règlement intérieur. La seule coiffure jugée conforme était donc cette perruque aux cheveux raides. "J'ai même pas vraiment les mots, parce que ça me semble tellement dénué de bon sens de devoir se travestir à ce point pour pouvoir travailler", dénonce-t-il. En 2012, il saisit donc les prud'hommes. Dix ans plus tard, la Cour de cassation lui donne raison et retient une discrimination de genre.

En France, contrairement aux États-Unis, la discrimination capillaire n'est pas encore reconnue. Cela a poussé le député guadeloupéen Olivier Serva, membre du groupe indépendant Liot, à initier une proposition de loi pour interdire cette inégalité. Elle sera débattue ce mercredi 20 mars en commission au Palais-Bourbon. "Il est prouvé que les personnes chauves ont 30% de chances en moins de progresser dans l'entreprise qu'une personne non chauve. Donc ça se manifeste au recrutement, mais aussi à la progression", explique-t-il.

Mais a-t-on vraiment besoin d'une nouvelle loi pour mettre fin à ces discriminations ? Tout le monde n'est pas d'accord. Pour certaines personnes, interrogées par le JT de TF1, "les cheveux, ça fait partie du physique", il faut donc "contrer ces discriminations". Tandis que pour d'autres, "il faut arrêter de faire des projets de loi pour arrêter la discrimination. On est tous différents et voilà".

C'est bien ce que pense Nathalie Leroy, avocate au barreau de Paris. Pour elle, la loi actuelle est suffisante. "Dans le code du travail, on a déjà tout un arsenal qui est prévu en matière de non-discrimination. Par rapport à la discrimination capillaire, ça peut rentrer dans des discriminations génériques", affirme-t-elle. Comme celles liées au genre ou à l'origine, par exemple. La proposition de loi ne concerne pas que les cheveux crépus ou frisés, elle inclut aussi les personnes chauves, blondes et rousses.