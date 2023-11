VIDÉO - Drôle d'expression : pourquoi dit-on "reprendre du poil de la bête" ?

Pourquoi on dit parfois qu'il faut "reprendre du poil de la bête" ? Décortiquons cette expression pour comprendre ce qu'elle veut dire exactement et d'où elle vient.

Vous avez sans doute connu des journées qui commençaient plutôt mal, des périodes où rien ne marche très bien, à attendre de pouvoir enfin "reprendre du poil de la bête". Une expression qui laisse perplexe et oblige à... chercher la petite bête".

On a une première hypothèse, avec le changement de saison et le froid persistant, les animaux reprennent plus de poils pour faire face aux changements de température et retrouver une certaine vitalité. Notre deuxième hypothèse, c'est qu'en rendant toute la beauté au poil de la bête, cela permettrait à l'animal d'aller beaucoup mieux.

L'origine la plus probable de cette expression très ancienne se trouve dans une histoire qui se racontait il y a 2000 ans, dans le livre Histoire naturelle de Pline l'Ancien. Pour se soigner de la morsure d'un chien enragé, il suffisait de prendre les poils de la même bête, de les brûler et de les appliquer sur la plaie.